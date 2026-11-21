En su pasada visita a Hopelchén, Layda Sansores no dejó de repetir que invirtió 14.5 millones de pesos en 7929 muebles para 90 escuelas de educación básica. A juzgar por lo que se ve en las fotos que subió a sus redes, se trató de 2643 juegos de una mesa con dos sillas, cada uno con el estrafalario costo de 5 mil 500 pesos. ¿Quién fue el proveedor que se llevó esa maletota de lana y de cuánto fue la mochada que le pidieron?

Porque cuando Layda Sansores era candidata, cacareaba que no podía haber un gobierno rico con el pueblo pobre. Pues bien, ahora que sólo faltan 298 días para que termine su nefasto y corrupto gobierno, tenemos gobierno multimillonario y pueblo en la miseria. ¿Qué cambió? Hasta en la compra de los pinches pupitres de las escuelas rurales se robaron al menos 5 millones con el sobre costo de los muebles para esas 90 escuelas. ¡Qué poca madre!

Por cierto que al dividir los 2643 juegos de mesas y sillas entre las 90 escuelas que serán beneficiadas, tenemos que cada una recibirá 29 mesitas y 58 sillitas para igual número de niños. Los demás estudiantes tendrán que esperar para poder sentarse o tomar clase en otro turno, si lo hay. Así se las gasta este corrupto Gobierno de Todos los Sansores.



LA FELICITACIÓN AL L∆DRÓN LÓPEZ OBRADOR.

Resulta que el peor presidente que ha tenido México en toda su historia, Andrés Manuel López Obrador, cumplió un año más de vida y su servil seguidora, Layda Sansores, decidió dedicarle unas líneas en sus redes sociales. “Te abrazo con el cariño de tantos años de lucha y sueños compartidos. Gracias por enseñarnos a resistir y a no rendirnos. Gracias por tu ejemplo, por tu amor al pueblo. Siempre serás para nosotros ese gran líder que sólo nace cada 100 años…”

¿Años de lucha? Se dedicaban a extorsionar a los gobiernos, hasta que llegaron al poder y le rompieron la madre a todas las instituciones, comenzando por las de salud pública. ¿Ese es el ejemplo que le dejó ese ladrón, corrupto y huachicolero a Layda? Debería estar en la cárcel su narcolíder, que pactó con la delincuencia organizada para tomar por asalto el poder. ¿Ese es su gran ejemplo?

Habrá que recordarle también a Layda Sansores que siguen sin aclararse los multimillonarios desfalcos de López Obrador y su familia en Segalmex, el Insabi, del huachicol fiscal, en la Conade, en el Tren Maya, en el AIFA, en Dos Bocas, por citar algunos. Además de que fue el presidente que más endeudó a México. Así de grande era su “amor al pueblo”, que lo dejó en la miseria.