La complicidad policiaca, y la política de las ‘puertas giratorias’ a favor de los criminales ya hartó al pueblo, y por eso han decidido organizarse y atacar de frente a los malosos…

–“La célebre novela de Félix Lope de Vega, en que narra cómo un pueblo –Fuente Ovejuna—decidió hacerse justicia por mano propia, parece resucitar en el espíritu de decenas de pobladores de la pequeña comunidad de Haro, que decidieron unirse para darle un escarmiento y un hasta aquí, a los delincuentes que han estado asolando a la comunidad”, narró el poeta Casimiro a sus amigos de tertulia.

–“La historia, ilustró con su sapiencia el profesor jubilado don Julián, presenta esa obra del dramaturgo madrileño, como una rebelión del pueblo contra el abuso del poder, encarnado en el comendador Fernán Gómez de Guzmán, a quien ‘desviven’, como se dice ahora en el argot, en venganza por la forma en que había pisoteado los derechos de los aldeanos. Y cuando el fiscal pregunta a la asamblea quién había asesinado al comendador, todos a uno responden: ¡Fuente Ovejuna, señor!”.

–“Pensar en estos momentos en aplicar esos métodos de justicia popular, sería tanto como arriesgarnos a ser procesados por ‘apología del delito’, intervino doña Chela, pero es curioso constatar cómo es que la clase gobernante no aprende absolutamente nada de la historia, y continúan incurriendo en abusos en contra de los intereses del pueblo. Por eso no voy a dejar de insistir en que, en estos tiempos, el arma del pueblo es el voto libre y secreto, y la unión es la única manera de derrocar a los tiranos”.

–“Habla usted como doña Josefa Ortiz de Domínguez, le comentó en son de broma el bolero don Memín, quien confesó su respaldo incondicional a la decisión tomada por el pueblo de Haro para ya no seguir permitiendo la acción de los criminales. Si nuestras autoridades policiacas compartieran un mínimo de ese espíritu justiciero, otro gallo cantaría, pero no, ahora ellos prefieren aliarse con los malosos”.

–“De eso se trata la enseñanza que nos proporciona el pueblo de Haro, añadió el poeta Casimiro, de que ya no hay que esperar a que las autoridades actúen, porque se han caracterizado por encubrir o tolerar la acción de los delincuentes, en lugar de aplicarles la ley con todo rigor. La complicidad policiaca, y la política de las ‘puertas giratorias’ a favor de los criminales ya hartó al pueblo, y por eso han decidido organizarse y atacar de frente a los malosos, aunque los defensores de derechos humanos se persignen y condenen esos “abusos”, como aplicar por ejemplo el toque de queda” subrayó.

–“Habrá que ver cómo responden las autoridades ante esa demostración de valor civil del pueblo de Haro, porque hasta ahora no han dicho ni pío ante el anuncio de hacerse justicia por mano propia, y de expulsar a los primeros dos rateros que fueron agarrados con las manos en la masa. Ciertamente que poner la impartición de la justicia en manos de la masa, es un peligro inmenso por los innumerables casos de injusticia que se han cometido, pero cuando la amenaza se focaliza en una comunidad, y contra un segmento reducido de la población, pues otra cosa podrían suceder, por lo que tenemos que estar atentos a los resultados de ese experimento” señaló don Julián.

–“Eso de darle de tablazos a los rateros, de expulsarlos del pueblo y de instaurar un ‘toque de queda’ a partir de las 11 de la noche, podría servirle ciertamente a ese pueblo, concluyó doña Chela, pero ¿qué pasa con el resto de la población? ¿No sería más fácil destituir a las autoridades policiacas y poner a alguien que sí dé resultados? Porque ni el pelón Jackson ni la comandanta guanajuatense han servido para nada” lamentó.