POR: FUERZA INFORMATIVA AZTECA

En un reporte dado a conocer a través de Azteca Uno, Fuerza Informativa Azteca (FIA) resaltó la preocupación de la ciudadanía campechana por los al menos 7 hechos con arma de fuego ocurridos durante la primera quincena de noviembre.

Estos casos, subrayó FIA, dejan en evidencia los desafíos en materia de seguridad que enfrenta el Gobierno de Layda Sansores, y mientras la violencia avanza, las familias campechanas siguen esperando resultados para vivir tranquilas.

En el video aparecen ciudadanos confirmando el clima de inseguridad y señalando que no hay vigilancia en las colonias.

Datos del Inegi, expone por último, indican que la percepción de inseguridad en la capital campechana llegó al 49.6 por ciento, mientras en Carmen alcanzó el 51.7, cifras que, alertó, reflejan la preocupación ciudadana ante la inseguridad que se vive en el Campeche gobernado por la morenista Layda Sansores.