¿CUÁNTO COBRA POR PASO DE GASODUCTO?

Parece que Layda Sansores no quiere rendirle cuentas a los campechanos, ni siquiera cuando ha aprovechado el cargo para enriquecerse más. Ha pasado una semana desde que su sobrino Seso Loco confirmó, en una entrevista con el periodista Carlos Martínez, que su familia firmó un contrato de servidumbre con el gobierno federal, por el cual les pagan una jugosa renta por permitir el paso del ducto por sus terrenos.

¿De cuánto es la renta mensual? No lo ha aclarado la multimillonaria mandataria, que esta semana canceló su Martes de Jaguar para no hablar sé ese tema. Pero tiene qué hacerlo. El pretexto del Seso Loco de que ni él ni su familia tienen que rendir cuentas sobre sus negocios privados es otra mentira, pues son personajes públicos que están haciendo negocios a la sombra del poder, lo que a todas luces es un claro conflicto de interés.

La familia Sansores aprovechó una obra que supuestamente beneficiará a Campeche, para incrementar su fortuna. ¿O a todos los campechanos que tienen terrenos donde pasa el gasoducto también las pagan renta? Desde luego que no, por eso debe precisar a cuánto asciende el pago que reciben por la servidumbre de paso del gasoducto y qué otros contratos similares han firmado a la sombra del poder. Prometieron no mentir, no robar y no traicionar, ¿y qué hicieron?

¿PARA CUÁNDO LAS VIVIENDAS DEL BIENESTAR?

Ha pasado año y medio desde que la presidente Claudia Sheinbaum anunció la construcción de 26 mil viviendas del Bienestar en varios municipios de Campeche. Incluso la gobernadora Layda Sansores y su empleada obediente, Elvira de la Peña, llevaron a cabo un sorteo y según ellas, la primera entrega sería el próximo mes de diciembre. Al menos eso es lo que cacarearon.

Sin embargo, de acuerdo a la página web del Gobierno de México, ni el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, ni el del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, tienen contemplado entregar viviendas en ningún municipio de Campeche para este mes de diciembre. Entonces, ¿mintieron Claudia Sheinbaum, Layda Sansores y Elvira de la Peña?

Si bien la presidente Sheinbaum anunció la construcción de 26 mil viviendas, lo cierto es que a lo mucho entregará 6 mil, y es de esperarse que no cumpla con la cantidad anunciada, pues a este segundo piso de la cuarta transformación le restan 4 años y está endeudando a México como nunca en su historia, por lo que no habrá dinero para cumplir con las viviendas prometidas.