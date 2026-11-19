El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Sitcobacam) exigió igualdad en el reconocimiento de los derechos y prestaciones laborales para todo el personal del Cobacam, sin distinción de afiliación sindical, ideología o tipo de contratación.

A través de un posicionamiento público, la organización denunció prácticas de exclusión y discriminación que, afirmó, mantienen en desventaja a trabajadores docentes, administrativos, técnicos y manuales.

El sindicato señaló que ninguna organización debe apropiarse de los beneficios laborales, ni condicionar su entrega a la voluntad de sus dirigentes, y reconoció como un avance que el Cobacam otorgue a los trabajadores varones la celebración del 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre, al considerar que representa un primer paso hacia la equidad institucional.

El Sitcobacam también rechazó que prestaciones como el estímulo por puntualidad y asistencia, la canasta navideña, el incentivo por desempeño administrativo y la dotación de uniformes, se utilicen como mecanismos de presión o moneda de cambio en los conflictos sindicales, y sostuvo que estos beneficios corresponden a los trabajadores y no deben estar sujetos a chantajes o amenazas.

Finalmente, cuestionó que las huelgas y los conflictos sindicales afecten a estudiantes y padres de familia, además de señalar que en los planteles existen trabajadores por contrato, de confianza y empleados que no pertenecen a ninguna organización sindical, quienes también reclaman condiciones laborales justas, por lo cual reiteró su exigencia de una política institucional que garantice los mismos derechos para todo el personal.