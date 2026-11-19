La actividad comercial en el sector de pinturas atraviesa un periodo de bajas ventas en Ciudad del Carmen, donde los negocios mantienen la esperanza de que las celebraciones de fin de año permitan recuperar parte de los ingresos que no han logrado obtener durante los últimos meses.

Víctor Manuel Ávila Granados, comerciante dedicado a la venta de pinturas, reconoció que el mercado permanece prácticamente estancado, pues aunque existen compradores, la demanda está lejos de alcanzar los niveles que tradicionalmente registran los establecimientos.

Explicó que diciembre representa una de las temporadas más importantes para este sector, debido a que numerosas familias acostumbran pintar y mejorar sus viviendas antes de las celebraciones navideñas y de Año Nuevo. Por ello, confía en que durante las próximas semanas aumente la demanda de pinturas y materiales para el mantenimiento del hogar, lo que permitiría mejorar las ventas y cerrar el año con resultados más favorables.

Ávila Granados aseguró que los establecimientos cuentan con distintas opciones de precios y calidades para ajustarse a las posibilidades económicas de los consumidores, por lo que esperan que las promociones y la variedad de productos contribuyan a atraer clientes.

Sin embargo, consideró que la situación económica también se ha complicado por los ajustes fiscales y las disposiciones laborales que, desde su perspectiva, representan mayores retos para los comerciantes.