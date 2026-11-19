La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que José Y., adscrito al Hospital General de PEMEX en Ciudad del Carmen, Campeche, fue suspendido durante 30 días por autorizar, en 2023, dos incapacidades médicas a una servidora pública por un periodo superior al permitido por los protocolos institucionales.

La sanción forma parte de las acciones anunciadas por el Gobierno federal contra 82 servidores públicos, un particular y una empresa, que incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y sanciones económicas por un total de 175 millones de pesos.

El comunicado oficial, fechado el 16 de noviembre de 2026, detalla irregularidades detectadas en distintas dependencias federales, entre ellas PEMEX, CFE, IMSS y el Banco del Bienestar.