San Francisco de Campeche.- El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) informó que los campechanos interesados en postularse como candidatos independientes para la gubernatura, diputaciones locales, alcaldías e integrantes de ayuntamientos y juntas municipales, todos por mayoría relativa, para el proceso electoral 2026-2027, deben presentar su escrito de Manifestación de Intención.

El consejero electoral y presidente de la Comisión de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas, Danny Alberto Góngora Moo, explicó que, a través de esta figura, la ciudadanía interesada puede solicitar su registro sin la mediación de partidos políticos.

El periodo para la presentación de la Manifestación de Intención para la elección de la gubernatura, ante las oficinas del IEEC y en horario hábil, es del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2026, mientras que la entrega de constancias de acreditación como aspirantes será del 1 al 9 del mismo mes.

En tanto, para diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos y juntas municipales, la recepción de la Manifestación de Intención está programada del 7 al 11 de diciembre de 2026, y la entrega de constancias será del 8 al 16 del mismo mes.

Las y los aspirantes podrán realizar actos para obtener el apoyo de la ciudadanía a través de la aplicación móvil proporcionada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en los siguientes periodos: para la gubernatura, del 13 de diciembre de 2026 al 21 de enero de 2027; y para diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos y juntas municipales, del 23 de diciembre de 2026 al 21 de enero de 2027.