—El sistema se estacionará sobre la región y sus efectos comenzarán a disminuir a partir del sábado.

El frente frío número 6 ya se localiza al occidente de la Península de Yucatán y provocará lluvias de ligeras a moderadas durante este jueves en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de cambios en la dirección del viento y un ligero descenso de las temperaturas mínimas para el amanecer del viernes. De acuerdo con el análisis meteorológico, el sistema llegó debilitado y se prevé que permanezca estacionario sobre la región durante las próximas horas. En Campeche se esperan temperaturas máximas de 27 a 33 grados y mínimas de 19 a 25 grados, con vientos del noroeste de 10 a 35 kilómetros por hora y precipitaciones dispersas en gran parte del territorio estatal.

En Yucatán, el pronóstico contempla lluvias en la mayor parte del estado, temperaturas máximas de 28 a 34 grados y mínimas de 18 a 23 grados para el viernes, además de rachas de viento del noroeste de hasta 30 kilómetros por hora. Para Quintana Roo se anticipan precipitaciones de ligeras a moderadas, máximas de 27 a 33 grados y mínimas de 20 a 25 grados, con vientos variables de hasta 25 kilómetros por hora. El frente frío 6 mantendrá la posibilidad de lluvias aisladas hasta el viernes, mientras que a partir del sábado se espera una disminución gradual de las precipitaciones, tanto en intensidad como en extensión, conforme el sistema comience a retirarse de la península.