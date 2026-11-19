San Francisco de Campeche.- Campeche se ha convertido en un corredor estratégico para el tráfico ilegal de armas que alimenta a organizaciones criminales en la Península de Yucatán.

Reportes de seguridad advierten que el armamento ingresa desde Centroamérica y cruza carreteras de baja vigilancia en el sur campechano hasta llegar a Yucatán, con destino a puntos de Quintana Roo como Tulum y Felipe Carrillo Puerto.

Detrás de estas redes de traslado y acopio figuran tres organizaciones de alto perfil: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el grupo Caborca.

El preocupante flujo de armas enciende las alarmas: la circulación de arsenales estaría alimentando la violencia y los homicidios en entidades vecinas, mientras Campeche queda señalado como una pieza clave en el peligroso corredor criminal de la región.

Fuente: La Neta de Campeche.