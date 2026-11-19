–“Oigan, y ¿vieron esa fotografía donde aparecen en apasionado beso el stripper del bienestar y el llamado “Bebé Farías? ¿Es real o fue producido con inteligencia artificial?” cuestionó intrigante como siempre doña Chela.

–“El 90 por ciento de la gente cree que se trata de una manipulación obtenida con inteligencia artificial, respondió el poeta Casimiro, y hasta hay quienes se atreven a decir que los implicados en ese beso artificial van a proceder contra el o los autores de la foto para estrenar la “ley anti memes” que entró en vigor esta semana y que considera prisión a los culpables y multas de hasta un millón de pesos”.

–“Más que la foto, yo creo que lo que importa es el mensaje, terció interesado don Julián. Porque los asistentes a esa charla de café, fueron dirigentes del partido verde con el champotonero que quiere gobernar la capital. El objetivo es sumar a ese partido que ha lucrado políticamente con el tema de la ecología, a la campaña del nudista a quien le encanta el germen varonil de la vida. Está desesperado porque no crece en las encuestas, porque la gente repudia a su partido, y porque necesita aliarse con todos los que pueda para ver si así puede ganar”.

–“Eso me han contado prominentes personajes que acuden al parque principal a lustrarse los zapatos, platicó don Memín. Hay alerta roja en los cuartos de guerra del oficialismo, y ha cundido el pánico porque la marea naranja los está envolviendo y están avizorando que se les avecina un tsunami electoral, eso con todo y su reparto de todo tipo de dádivas para reclutar simpatizantes”.

–“¿Entonces no fue cierto lo del beso? Insistió doña Chela, porque ¡se veían bien bonitos dándose cariñitos!, aunque como ustedes dicen el trasfondo de esa reunión no fue seguirle dando “más amor” a la gente, como señala su propaganda, sino utilizarnos para que se mantengan en el poder, y una vez en el cargo, en lugar de dar amor, nos van a dar más palo que el que ha repartido la Tía gobernanta” pronosticó.

–“También se dijo que un diputado federal tricolor de origen chenero se va integrar a la campaña del Carmelo-chilango a través del partido Verde, como una medida desesperada de su parte para no quedarse sin hueso, ya que su carrera política está en declive y realmente ya no representa nada en su zona natal. Con eso de que los del partido Verde se ostentan como ecologistas, ahora se han dedicado a reciclar basura”, comentó filoso el viejo Julián.

–“Más que nombres, lo que los guindas necesitan reclutar son hombres o mejor dicho, personas de carne y hueso que son los que votan, el Chenero, el Purux y oros expriístas que se les han sumado solo representan un voto y nada más, pero presumen que pueden atraer a miles de sufragios en una explosión de soberbia. El pueblo no puede ser usado como moneda de cambio, ni asumir que van a votar masivamente por un personaje solo porque su “líder” se los pide. Si eso creen allá ellos, pronto despertarán a su triste realidad” alertó el poeta Casimiro.