Al aclarar que la estrategia de su Gobierno se centra en fortalecer la cooperación únicamente mediante memorándums de entendimiento con China, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó por el momento un tratado comercial con ese país.

Actualmente, las importaciones desde China rondan los 200 mil millones de dólares, cifra que la mandataria contrastó con los 600 mil millones de dólares que México exporta a Estados Unidos, ante lo cual este alto volumen de intercambio hace innecesario formalizar un nuevo acuerdo comercial.

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