miércoles, agosto 27, 2025
Lo último:
Nacionales

¡SE EQUIVOCAN, YO NO ME DEJO!: ALITO MORENO ACUSA A NOROÑA DE AGRESIÓN Y A MORENA DE QUERER CALLAR A LA OPOSICIÓN

user editor

Tras el enfrentamiento ocurrido esta tarde en el Senado de la República, Alejandro “Alito” Moreno emitió un mensaje en el que responsabilizó a Gerardo Fernández Noroña de iniciar la agresión física y acusó a Morena de manipular el orden del día para impedir que la oposición se pronunciara. Señaló que el acuerdo aprobado en la Cámara fue roto “para callarnos” y que la actitud de Noroña lo exhibe como un “cobarde”.

Moreno aseguró que lo sucedido no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia de Morena para imponer silencio y control dentro del Congreso, recurriendo a gritos, trampas y violencia. Advirtió que él no se dejará intimidar y que responderá de frente para defender a México. Además, afirmó que el PRI no se quedará callado y que, junto con la ciudadanía, saldrá a las calles para exigir al gobierno que detenga lo que calificó como abusos y corrupción.

También te puede gustar

ESPOSO DE SHEINBAUM USA “ACORDEÓN” EN SU CELULAR ANTES DE VOTAR

telemarwebmaster_gs2m70wg

ACUSA HIJO DE AMLO AL PAN Y AL PRI DE HACER DEL NEPOTISMO “SU MODO DE VIDA”

Publicad0rTelemar

LAYDA APARECE EN LA LISTA DE ESTADOS UNIDOS DE FUNCIONARIOS MEXICANOS VINCULADOS AL CRIMEN ORGANIZADO

Publicad0rTelemar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *