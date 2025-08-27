¡SE EQUIVOCAN, YO NO ME DEJO!: ALITO MORENO ACUSA A NOROÑA DE AGRESIÓN Y A MORENA DE QUERER CALLAR A LA OPOSICIÓN

Tras el enfrentamiento ocurrido esta tarde en el Senado de la República, Alejandro “Alito” Moreno emitió un mensaje en el que responsabilizó a Gerardo Fernández Noroña de iniciar la agresión física y acusó a Morena de manipular el orden del día para impedir que la oposición se pronunciara. Señaló que el acuerdo aprobado en la Cámara fue roto “para callarnos” y que la actitud de Noroña lo exhibe como un “cobarde”.

Moreno aseguró que lo sucedido no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia de Morena para imponer silencio y control dentro del Congreso, recurriendo a gritos, trampas y violencia. Advirtió que él no se dejará intimidar y que responderá de frente para defender a México. Además, afirmó que el PRI no se quedará callado y que, junto con la ciudadanía, saldrá a las calles para exigir al gobierno que detenga lo que calificó como abusos y corrupción.