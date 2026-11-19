Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., empresa vinculada al llamado “Club Taddei”, aparece en una licitación del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) para la adquisición de documentación y material electoral validado por el INE, así como equipos y servicios informáticos para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), durante el proceso electoral estatal ordinario 2023-2024. La compañía fue representada por María Elizabeth Esmeralda Rodríguez Natera, exfuncionaria del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el mismo procedimiento también participaron Cajas Graf, S.A. de C.V., y Corporativo Zeg, S.A. de C.V., señaladas como parte de la misma red de proveedores.

En el documento oficial, por parte del IEEC firma el maestro Ángel Jesús Ruiz Salazar, encargado de despacho de la Unidad de Tecnologías, Sistemas y Cómputo y vocal del Comité de Licitaciones. También aparecen Héctor Abraham Serrano Dziib y Manuel Jiménez de la Cruz, adscrito al Órgano Interno de Control. La presencia de estas compañías en el concurso electoral de Campeche cobra relevancia por los vínculos que se les atribuyen con una red de proveedores que obtuvo contratos del INE y de organismos electorales locales durante la gestión de Guadalupe Taddei.