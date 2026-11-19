NO HAY AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ESA ACTIVIDAD CASA POR CASA

La Santa Iglesia Catedral de Campeche emitió un comunicado para alertar a la comunidad parroquial y a la población en general, sobre personas que recorren domicilios con la supuesta venta de alimentos y piden anticipos de dinero a nombre del templo o del párroco Efraín Rosales Centeno.

A través del aviso, la Catedral aclaró que esta actividad es falsa, y que no existe autorización para realizar cobros casa por casa en beneficio de la parroquia o del sacerdote.

Precisó que las únicas ventas de comida con fines de recaudación se llevan a cabo exclusivamente en los atrios del templo.

Ante esta situación, exhortó a la ciudadanía a no entregar dinero, ni dar anticipos a personas que utilicen el nombre de la Catedral o de su párroco para obtener recursos.

También pidió reportar cualquier ofrecimiento sospechoso a través de los medios oficiales de la parroquia.