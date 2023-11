Pedro Armentía buscará obtener más recursos federales para Campeche

Advierte que Morena busca reducir contribuciones de Pemex y ramos 23, 28 y 33

Al acusar que Morena y sus aliados del PT y PVEM en la Cámara de Diputados prevén un presupuesto 2024 para Campeche que no contempla inversión en obra pública ni infraestructura hidráulica, apoyos al sector pesquero, ni recursos para carreteras y bacheo, el diputado federal por Movimiento Ciudadano (MOCI), Pedro Armentía López, adelantó que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año exigirá más recursos para la entidad.

“El grupo oficialista y sus aliados prevén un gasto público 2024 en Campeche insuficiente para las necesidades que los campechanos demandan. Es un presupuesto que no contempla inversión en obra pública, recursos para bacheo y rehabilitación de calles, ni mayores apoyos para los pescadores, ya que Bienpesca sólo es un pago de siete mil pesos anuales”, advirtió.

De igual manera, el legislador federal naranja alertó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no dará recursos a Campeche para infraestructura hidráulica, “y no contamos con acceso suficiente al agua potable”.

Tampoco se contempla el desvío de Atasta, en Carmen, una urgencia para el Municipio; no habrá obras complementarias del Tren Maya para las comunidades, ni monto asignado a carreteras estatales.

“Por si fuera poco, durante la discusión de la Ley de Ingresos, el grupo oficialista y sus aliados acordaron reducir del 40 al 30 por ciento la contribución fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que implica una reducción en los ingresos fiscales. Y para solucionar ese tremendo error, ahora pretenden recortar los ramos 23, 28 y 33, lo que impactará directamente en el gasto público de Campeche”, subrayó.

Armentía López anticipó que durante la discusión del PEF 2024 exigirá recursos para obras de infraestructura carretera e hidráulica en el interior del Estado, el desvío de Atasta, equipamiento de hospitales, y mayores apoyos para el sector pesquero.

DESCONTENTO

En su página de la red social Facebook, Armentía López expresó su descontento con lo asignado en el PEF 2024, “por no satisfacer las necesidades de los campechanos”.

Su publicación tuvo diversas reacciones y múltiples comentarios a favor, entre los que destaca el de Christian Ganzo, que expuso: “Esta es una muestra más de lo poco que les interesa que Campeche se mueva y prospere. Necesitamos más presupuesto, mayor inversión, y más apoyos a nuestros sectores productivos”.

Y añadió: “Decidir desde el escritorio y el exceso sólo aliena a los Gobiernos y los insensibiliza, dejan de escuchar y, por ende, deciden con sus prioridades y no las de la gente. Terrible. ¡A dar la batalla por Campeche amigo!”.

De igual forma, el posteo de Hugo Juárez refirió: “En Carmen exigimos más presupuesto para infraestructura y crecimiento económico, ¡esto es una burla!”.

La discusión del PEF 2024 ya superó la fase de Comisiones, y pasará al pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y discusión en el transcurso de esta semana.