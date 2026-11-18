Al recalcar que los alimentos son cada día más caros y comprar lo indispensable es un desafío para los hogares, la exdiputada local y empresaria Nelly Márquez Zapata, subrayó que de nada sirve hablar y hablar de bienestar si cada vez hay menos comida en la mesa de los mexicanos.

Expuso que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en octubre de este año la canasta básica aumentó 5.9 por ciento, y el problema inicia con las actividades primarias, pues los agricultores enfrentan problemas para producir y vender sus cosechas, mientras los pescadores buscan cómo mantener a flote su actividad y los ganaderos enfrentan enormes desafíos para producir.

Cuando producir alimentos es difícil y costoso, el principal afectado es el consumidor, por eso México necesita recuperar esa capacidad y el Gobierno no puede seguir sin darse cuenta de la crisis alimentaria que enfrenta el país.

“Cada vez hay menos alimentos en la mesa de los mexicanos, y el Gobierno no puede ignorar la crisis alimentaria que atraviesa el país”, subrayó Márquez Zapata.