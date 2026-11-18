—La protesta está programada para este 23 de noviembre a las 9 de la mañana.

San Francisco de Campeche.- La falta de acuerdos entre el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Cobacam) y el Sindicato Único de Trabajadores mantiene latente el estallamiento de una huelga programada para el próximo lunes 23 de noviembre, a las 9:00 horas, ante la ausencia de respuestas favorables a las demandas laborales, informó su secretaria general, Ana Isabel May Cardeña.

La dirigenta del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Sutcobacam) señaló que, pese a los 7 meses de diálogo y a las reuniones sostenidas ante el Juzgado Laboral y la Secretaría de Gobierno, hasta el momento la institución no ha presentado propuestas concretas que atiendan las exigencias de la base trabajadora.

Explicó que, durante la audiencia celebrada hoy miércoles, el Cobacam no ofreció ninguna respuesta favorable, mientras que en la reunión posterior con autoridades estatales se abrió una mesa de negociación, pero sin resultados satisfactorios.

May Cardeña advirtió que la huelga sigue firme y que no habrá más prórrogas si antes del lunes no hay una solución contundente a las peticiones sindicales, que involucran a trabajadores de los 38 centros laborales.

La representante pidió mantener la unidad y la comunicación entre delegados, trabajadores y representantes sindicales, al tiempo que llamó a informar a la comunidad estudiantil sobre la posibilidad de una suspensión de actividades.