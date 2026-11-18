La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Karla Toledo Zamora, arremetió contra los gobiernos federal y estatal de Morena por mantener a los campesinos campechanos sin un Tribunal Agrario en la entidad, situación que, denunció, obliga a miles de productores a trasladarse a otros estados para defender legalmente sus tierras.

Desde la tribuna del Senado de la República, la legisladora acusó que los recortes presupuestales impulsados por el partido guinda provocaron el cierre de diversos tribunales agrarios del país, incluido el servicio que se brindaba en Campeche, donde aseguró que los productores ya contaban con una atención limitada y señaló directamente al Gobierno Federal y Estatal por incumplir los compromisos asumidos para recuperar el servicio de justicia agraria.

Toledo Zamora recordó que desde enero de 2025 ha denunciado esta problemática, sin que hasta ahora exista una solución definitiva para las familias campesinas que necesitan resolver conflictos relacionados con la propiedad y tenencia de sus tierras. Según explicó, el Gobierno del Estado había ofrecido cubrir los gastos de renta, papelería y parte de los salarios necesarios para garantizar el funcionamiento del tribunal, pero aseguró que esos acuerdos siguen sin cumplirse.

La priista advirtió que la ausencia de esta instancia representa un golpe económico para los productores, quienes deben viajar a Yucatán, Tabasco o Quintana Roo para realizar trámites y atender procedimientos legales relacionados con sus parcelas.

Cuestionó que las autoridades no consideren los gastos de transporte, hospedaje y asesoría jurídica que enfrentan los campesinos, además de los días de trabajo que pierden al abandonar temporalmente sus actividades agrícolas para trasladarse fuera de Campeche.

Toledo Zamora también recordó que presentó dos exhortos ante el Senado y que el 19 de febrero de 2025 promovió una iniciativa para garantizar que cada entidad federativa cuente con al menos un Tribunal Agrario, sin que, de acuerdo con sus declaraciones, se hayan concretado los cambios necesarios.

La legisladora insistió en que la falta de atención refleja el abandono institucional hacia el sector rural y exigió que los gobiernos de Morena cumplan los compromisos anunciados para restablecer el acceso a la justicia agraria en la entidad.