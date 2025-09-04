SE ELEVA A 90% LA PROBABILIDAD DE FORMACIÓN CICLÓNICA EN EL ATLÁNTICO; PODRÍA NACER GABRIELLE ESTE FIN DE SEMANA

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que una onda tropical ubicada en el Atlántico oriental tiene 90% de probabilidad de convertirse en depresión tropical y podría dar origen a #Gabrielle a más tardar este fin de semana.

Actualmente, el sistema se desplaza hacia el oeste a 10-15 nudos y presenta convección moderada dispersa. Su desarrollo está favorecido por las condiciones ambientales de la región, y se prevé que durante los próximos días pueda fortalecerse.

El fenómeno podría generar lluvias dispersas, chubascos y tormentas moderadas en varias zonas de la Península de Yucatán, especialmente en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, como resultado de la interacción con la vaguada monzónica y la Zona de Convergencia Intertropical.

En el Golfo de México, se mantienen vientos moderados del este y olas de 3 a 4 pies, mientras que en el Caribe central y oriental se esperan vientos alisios moderados a frescos y olas moderadas. Estas condiciones podrían generar un ambiente lluvioso y ligeramente inestable en la región peninsular durante el fin de semana y principios de la próxima semana.

Fuente: NHC – Meteorología Yucatán