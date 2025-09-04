CONDUCTOR ATROPELLA A MENOR EN LA AVENIDA JAINA Y SE DA A LA FUGA

San Francisco de Campeche.- Una menor de aproximadamente 4 años resultó con golpes menores tras ser impactada por la facia de un vehículo sobre la avenida Jaina, en la colonia Plan Chac. El conductor, que circulaba a exceso de velocidad y no respetó el paso peatonal, se dio a la fuga con rumbo a la unidad habitacional Fidel Velázquez.

El accidente ocurrió pasado el mediodía, cuando la niña cruzaba la calle en compañía de sus padres. Tras ser golpeada y caer al pavimento, la menor fue levantada de inmediato por sus progenitores, quienes además encararon al responsable; sin embargo, el automovilista decidió escapar dejando a la víctima en el lugar.

El hecho fue reportado al número de emergencias, lo que movilizó a agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y a paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU). Los paramédicos valoraron a la menor en la zona y confirmaron que no presentaba lesiones de consideración, por lo que no requirió traslado hospitalario.