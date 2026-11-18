Aunque hasta el momento no se han detectado casos de gripe aviar en la entidad, el locatario de huevos en el mercado principal “Pedro Sainz de Baranda”, Eduardo Mena Lara, señaló que el problema es que granjas de Crío no han reportado que tienen la enfermedad y pasan a la entidad, con lo cual ponen en riesgo a la población.

Al recalcar que es la cuarta vez que a dicha empresa “le cae” la influenza aviar por falta de precaución, señaló que es la Sagarpa quien tiene que realizar estas inspecciones, aunque las granjas son las que deben de reportar. Además, en la parte de Yucatán de donde surten hay cuarentena, lo que significa que esas gallinas deben ser quemadas para que evitar la proliferación de la enfermedad.

Lamentó que algunas empresas continúen repartiendo huevo a pesar de tener contagios pues aunque no se ha comprobado que esto cause mal a los humanos, no se puede descartar que en algún momento pase.

Respecto a la comercialización, explicó que el precio del huevo se mantiene entre 70 y 72 pesos, sin que hasta ahora se registre un incremento relacionado con esta situación. Consideró que la continuidad del abastecimiento ha evitado una posible escasez y, por consecuencia, un aumento en los costos para los consumidores.