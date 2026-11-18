-El propio habitante habría provocado el siniestro y huido del lugar

Champotón-. Una vivienda quedó reducida a cenizas luego de que un incendio se propagara rápidamente por el inmueble, en el municipio de Champotón. El siniestro también cobró la vida de dos perritos que se encontraban en el interior del domicilio y que no lograron escapar de las llamas. Debido a los materiales con los que estaba construida la casa, el fuego consumió la estructura en poco tiempo.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el incendio habría sido provocado de manera intencional por el propio habitante del inmueble, quien presuntamente huyó del lugar después de iniciar el fuego. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente esta versión ni se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del siniestro.