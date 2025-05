RESTAURANTEROS EXIGEN AL GOBIERNO INCLUSIÓN EN PROGRAMAS DE CRÉDITO PARA PODER SOBREVIVIR

La presidenta de la CANIRAC en Ciudad del Carmen, Gabriela Cruz Damas, urgió al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, a incluir al sector restaurantero en los programas de financiamiento activos, advirtiendo que los elevados costos de mantenimiento, renovación de equipos e inversión en infraestructura están ahogando a los negocios, muchos de ellos con más de una década de operaciones ininterrumpidas.

“El gobierno tiene que voltear a vernos. Todos dicen que se puede hacer mantenimiento, pero nadie dice quién lo paga. Para renovar equipos o mobiliario hay que cerrar, dejar de vender, pero seguir pagando sueldos. Es un doble gasto que no todos podemos asumir sin financiamiento”, explicó Cruz Damas. Ante esta situación, CANIRAC presentó una solicitud formal para ser considerados en los esquemas de crédito disponibles, exigiendo acceso a préstamos justos que permitan atender las verdaderas necesidades del sector.

“No pedimos millones, pedimos condiciones razonables. Un crédito de 100 mil o 200 mil pesos no nos va a hacer quebrar; al contrario, nos permitiría operar con dignidad”, sostuvo. Subrayó que muchos restauranteros han resistido durante años sin apoyo institucional, invirtiendo de su propio bolsillo incluso en estrategias digitales para atraer visitantes. “El turismo empieza a repuntar, pero si no invertimos, no podremos aprovechar la oportunidad. El gobierno debe entender que apoyar al sector restaurantero es impulsar el desarrollo económico de la isla”, concluyó.