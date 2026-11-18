San Francisco de Campeche.- Al recriminar la falta de medicinas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y denunciar el caso de un paciente cuya receta venció hace un día y a quien le piden regresar, pese a que desde el pasado 16 de octubre debe tomar a diario su medicamento para el corazón, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Hernández Macdonald, alertó que los médicos especialistas están renunciando ante la escasez de insumos para evitar asumir responsabilidades por una situación que no está en sus manos.

Desde la tribuna del Congreso expresó: “Ya no hay psiquiatras, ni neurólogos, están renunciando los médicos especialistas ante la falta de insumos y medicamentos y no quieren tener una responsabilidad acerca de algo que no está en sus manos por esta situación, aunque quisieran hacer magia”.

El legislador emecista sentenció que, si el sistema no sirve, que se vaya, pero que no se mueran los campechanos, “porque si el corazón del papá de Mary se detiene, la responsable directa del IMSS ordinario es usted doctora Flor (Rodríguez Melo)”.

Antes, mediante una grabación, expuso una solicitud de gestión de la hija (Mary) de un paciente del IMSS, ante la falta de medicamento para el corazón de su papá, quien tiene 70 años de edad y está recién operado de las cervicales, por lo cual debe guardar reposo absoluto.

La receta se la dieron el 16 de octubre y su progenitor debe tomar la medicina todos los días. Tras regresar cada vez que se lo pedían (jueves y viernes) para verificar si ya estaba disponible, el martes acudió nuevamente, pues el lunes fue festivo, y le dijeron que no se la podían dar porque la receta ya había caducado. Ante ello, debía llevar a su papá a consulta el 30 de noviembre para que le expidieran otra, sin garantía de que se la surtieran, lo que mantiene en riesgo la vida del paciente, quien tiene otros padecimientos, como diabetes e hipertensión.

Hernández Macdonald hizo un llamado a Flor Rodríguez Melo a ser más sensible y empática, porque la burocracia no puede estar por encima de la vida de un paciente. Asimismo, pidió que los 30 días de vigencia de una receta cuenten a partir de que el medicamento esté disponible, pues la falta de este no es problema del paciente, sino de la institución.