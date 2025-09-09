Que se preocupe la precandidata que se aprovechó de esta euforia beisbolera para apoderarse de los principales palcos del estadio para hacer su campaña…

Doña Chela estaba inconsolable el lunes por la mañana. Ojos colorados de tanto llorar y aspecto deprimente por la inmensa tristeza que se alojaba en su corazón. Y cómo no si los pingos eliminaron luego de una paliza al equipo de los Piratas.

–“Mi niño cubano, te voy a extrañar” se lamentaba doña Chela como la Llorona en el Parque Principal. “Mi admirado Barba Roja, espero que regreses pronto a estas tierras” lloriqueaba mientras que sus compañeros de tertulia la conminaban a darle la vuelta a la página, pues ya no había manera de remediar la situación.

–“Que se preocupe la precandidata que se aprovechó de esta euforia beisbolera para apoderarse de los principales palcos del estadio para hacer su campaña, hasta tacos de pastor repartía, pizas, refrescos, cervezas y todo lo que había a la mano, con tal de comprarse un poco de popularidad” recordó el poeta Casimiro.

–“Yo creo que quien nos echó la sal, añadió el bolero don Memín, es la propia Tía gobernanta. Ella se sentía dueña del equipo, pese a que, hasta donde sabemos, el Gobierno ya no tiene acciones en el equipo. Ella incluso llegó a presumir a través de sus porristas a sueldo, que los triunfos se daban gracias a ella, así que creo que la principal afectada porque el equipo fue eliminado, es la propia mandataria”, remató.

–“De alguna manera nos hemos liberado de un factor que estaba actuando como distractor de los principales problemas del Estado, aseveró don Julián con su proverbial sabiduría y certeza. Mientras había béisbol, el pueblo estaba como hipnotizado y perdía de vista toda la maldad que ha estado cometiendo el Gobierno, así que quienes salimos ganando con la eliminación de los filibusteros somos los del pueblo. Hay que mantener los ojos bien abiertos porque si no, van a llevarnos al baile” alertó.

–“La inseguridad, el desempleo, el desplome de la economía, la inflación y la carestía, la corrupción en el Gobierno y la aprobación de leyes arbitrarias y opresoras van a seguir sucediendo, pero el pueblo lo percibe menos si se distrae con temas tan banales como el béisbol, o el fútbol o los escándalos del mundo del espectáculo, pero qué bueno que ya estamos alertas para evitar que los gobernantes sigan cometiendo abusos” complementó el poeta Casimiro.

–“Pues yo por lo pronto ya estoy dispuesto a participar en el levantamiento de firmas para exigirle juicio político a nuestras autoridades, desde el pastor del Congreso, el farsante Toñito, hasta la Tía gobernanta, los magistrados y jueces del Poder Judicial que han incurrido en abusos. Ojalá que este llamado para enjuiciarlos tenga el apoyo total del pueblo. Ya es hora de poncharlos y de decretarles el out 27, ante tantos y tantos abusos que han venido cometiendo” aseveró el bolero don Memín.