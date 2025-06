ENREDES: QUIEN NO CONSULTA EN HOSPITALES PÚBLICOS NO SABE DE LAS NECESIDADES O CARENCIAS: CIBERNAUTAS

Luego de que el diputado plurinominal de Morena, Antonio Jiménez Gutiérrez, aseguró que gracias a la Morena hay avances en materia de salud, cibernautas le recalcaron que quien no ha consultado en algún hospital público no sabe de las necesidades o carencias y que no seguirá engañando a la mayoría de la población, además de recalcar que el actual es el peor sistema de salud.



Los comentarios reprobatorios fueron directos: “En qué mundo viven estos, ellos no van porque tienen para ir a particulares…”, “Ellos no van a esos lugares, por eso no se fijan en las condiciones que tienen al hospital una verdadera vergüenza”, y “Qué salud c@brón, en Bolonchén de Rejón ni aspirina hay, qué m@món. Lo tienes que hacer, pues para eso eres pluri y lam3hu3vos”.



Uno sentenció: “El peor sistema de salud estos años, y no lo decimos por partidos políticos, se dice porque es la verdad; todo un asco el Seguro, sin aire acondicionado, sin abanico, sin medicamento, sin nada”.



También: “A qué le llaman avances si están jodidos los hospitales del Estado de Campeche, esos p3nd3jo$ como no consultan en esos lugares no saben cómo están el Issste, el IMSS y los hospitales generales, donde es un asco y no hay medicamentos ni equipos para operaciones. Qué necesidad de sacar cita en Mérida para una operación insignificante, en verdad puras m@m@da$ dicen políticos… el sector salud de campeche está jod¡do”.



Otro recalcó: “Por qué antes de hablar no se dan una vuelta por los hospitales, para que vean la realidad; todo lo quieren minimizar echándole la culpa a otros, es una vergüenza que sólo vivan como zánganos, sin hacer nada, y justificando cantidades millonarias… piensan que nos van a seguir engañando pero la gran mayoría de los pobladores ya abrió los ojos”.

Uno más señaló que “en serio están jodidos la gente Morena, no aceptan la realidad. Tengo videos que demuestran que no hay aire acondicionado… mejores servicios tienen los reos de Kobén que los hospitales regionales, de nada sirvió una lucha por tener un mejor Gobierno, que se ha dedicado a regalar y cree que con eso la gente sale adelante, pero no es dar por dar…”.

Uno más recriminó: “Y se siguen burlando de nosotros diciendo que tenemos los mejores hospitales, que hay medicamentos, que están en buenas condiciones y nosotros lo seguimos permitiendo, y ellos cada vez más ricos a costillas de nosotros”.

Además: “Los avances están en sus bolsillos, pues en los hospitales y centros de Salud falta mucho por hacer. Hay que invertir en salud, que el medicamento no falte, que haya médicos y, sobre todo, ambulancias. Hay muchas necesidades en el servicio de salud, y ojalá y los diputados visiten los hospitales para que no hablen sin saber las condiciones en que se encuentren”.