El senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, acusó a Morena de obstaculizar el proceso para renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que el partido oficialista está “arrastrando los pies” y bloqueando la publicación de la convocatoria para elegir a quien ocupará el cargo que actualmente encabeza Guadalupe Taddei. El legislador advirtió que esta situación genera preocupación ante la cercanía de las elecciones de 2027, en las que estará en juego la renovación de la Cámara de Diputados y diversos cargos de elección popular.

La advertencia se produce después de la renuncia definitiva de Guadalupe Taddei, el pasado 26 de octubre, y la designación de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del organismo. La convocatoria permanece pendiente por la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. Anaya insistió en que la nueva titular debe ser elegida por unanimidad y contar con independencia, honorabilidad y compromiso democrático, pues acusó a Morena de pretender conservar el control del instituto durante los comicios de 2027.