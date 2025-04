TRABAJADORES TOMAN SEDE DEL PAN PARA EXIGIR QUE LES PAGUEN

San Francisco de Campeche .- Las instalaciones del Partido Acción Nacional fueron tomadas hoy por trabajadores ante la falta del pago de dos quincenas, y exigieron a la recién electa directiva que cumpla con los acuerdos tomados desde el pasado viernes con un delegado nacional, quien ofreció transferir los recursos.



Encabezados por Wendy Casanova, resaltaron que aunque no están en contra del nuevo comité directivo del PAN, sí piden que se les brinde el pago de sus salarios, y advirtieron que de no tener respuesta positiva esta semana tomarán las instalaciones hasta que les paguen, porque de no obtenerlo no cobrarían un mes más por la transición.

Expuso que en la capital son afectadas unas 25 personas de nómina, y hay más en los comités municipales, que permanecerán cerrados por falta de dinero, también para pagar luz y renta.

