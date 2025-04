EJIDATARIOS DE SANTA CRUZ RECHAZAN PROPUESTA DE MAYAKÁN; ES INSULTANTE Y BURLESCA, CRITICAN

La empresa pretende pagar 51.83 pesos por metro cuadrado, le exigieron 500 y no aceptó

Hecelchakán.- Representantes de la empresa Energía Mayakán —que pretende instalar el gasoducto Cuxtal II— ofrecieron 1 millón 500 mil pesos a ejidatarios de Santa Cruz por el uso durante 30 años de 28,948.14 metros cuadrados de tierras, es decir, 51.83 pesos por metro cuadrado, lo que fue recibido como insultante y burlesco, y dieron respuesta negativa a la contrapropuesta de que sean 500 pesos.

Lo anterior ocurrió en la asamblea realizada la tarde de ayer domingo en el ejido de Santa Cruz, en el Municipio de Hecelchakán, de donde el equipo de 8 abogados y asesores de Mayakán, empresa del Grupo Engie encabezada por Antonio Segura, se retiraron abruptamente de la asamblea sin emitir palabra ni despedirse.

Esta conducta quedó asentada en el acta de la asamblea que será inscrita pronto en el Registro Agrario Nacional (RAN).

Cabe señalar, que antes de retirarse, Antonio Segura se acercó a un reportero que esperaba afuera, para decirle: “Lo estás tomando personal”, y al percatarse que su actitud iba a ser videograbada, dio la vuelta y junto con su equipo se subió apresuradamente a las camionetas para retirarse.

Es la segunda vez que los ejidatarios rechazan a representantes Mayakán, pues la primera fue en Pomuch, donde gritaron “¡Fuera, fuera!” tras la propuesta de pagar 60 pesos por metro cuadrado, cuando ellos ejidatarios plantearon 500.

LA ASAMBLEA

De acuerdo con la convocatoria oficial, la asamblea inició a las 6 de la tarde en una explanada pública ubicada frente a la sede ejidal, con la verificación del quórum legal al tener la presencia de 39 de los 52 ejidatarios.

Tras el cumplimiento de los requisitos de ley se dio lectura a la orden del día, que incluía la presentación del proyecto, su explicación legal y la solicitud de autorización para establecer servidumbres de paso.

Personal de Mayakán encabezado por Antonio Segura, líder en las negociaciones y representante de la empresa en el proceso de diálogo con las comunidades, expuso que requerían ocupar 28,948.14 metros cuadrados de tierras ejidales durante 30 años. A cambio ofreció pagar 1 millón 500 mil pesos.

Los ejidatarios calificaron como una burla, un insulto, dicha oferta, y de inmediato propusieron la contraprestación de 500 pesos por metro cuadrado, lo que representaría aproximadamente 14 millones de pesos, pues la tierra quedaría inutilizable durante tres décadas y el gasoducto generaría millonarias ganancias a la empresa.

El asesor jurídico del ejido, Amílcar José Canul Poot, explicó que la empresa tampoco presentó de manera formal la carta de intención que establece la Ley de Hidrocarburos, documento indispensable para avanzar en las negociaciones.

Añadió que los representantes de Mayakán intentaron presionar e intimidar a los ejidatarios, asegurándoles que el proyecto se realizaría de cualquier manera y que podrían recurrir a otras instancias para forzar un acuerdo.

LA INTIMIDACIÓN

“Se percibió que venían con la intención de que la asamblea fracasara al no traer la carta de intención, incluso desde el inicio cuestionaron la asesoría legal al ejido. Llegaron en grupo, aproximadamente 8 asesores, distribuidos estratégicamente, tres al frente, uno detrás del comisario, tres más en la parte lateral y uno en la parte de atrás”, explicó el comisario ejidal Rosendo Pacab Ayil.

Refirió que el ofrecimiento de la empresa equivaldría a pagar apenas 12 pesos por metro cuadrado al año, lo cual consideraron inaceptable, y “ellos no aceptaron nuestra propuesta, tras lo cual abandonaron la asamblea sin despedirse. No terminaron formalmente el encuentro, lo que quedó asentado en el acta”.

El ejidatario Rogerio Ayil Pec resaltó que la empresa nunca explicó las ganancias que obtendría con el paso del ducto, pero por el volumen que transportarían serían elevadas. “Ellos ganarán mucho, pero a nosotros nos quieren pagar muy poco”, reprochó.

La asamblea continuó y quedó asentó que los representantes de Mayakán abandonaron de manera prepotente y sin llegar a ningún acuerdo.

Ahora, los ejidatarios esperan notificar oficialmente a la Secretaría de Energía o la Sedatu, para solicitar la intervención de un conciliador y presentar un avalúo independiente, como marca la ley.

El proyecto Cuxtal II busca ampliar la capacidad de transporte de gas natural en la Península de Yucatán, pasando de 250 a 567 millones de pies cúbicos diarios, con inversión aproximada de 2,000 millones de dólares. Atravesaría Tabasco, Campeche y Yucatán.