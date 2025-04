LAYDA APOYA A VECES CON 2 MIL PESOS BIMESTRALES A COMISARIOS EJIDALES, REVELAN

PEDIRÁN AL CONGRESO QUE PRESUPUESTE 4 MIL

Román Velázquez González, líder de la agrupación Fuerza Campesina, anunció que por considerar insuficientes los 2 mil pesos que bimestralmente otorga la gobernadora Layda Sansores a los comisariados ejidales, como apoyo para realizar trámites y gestiones, al menos 20 comisarios acudirán mañana martes al Palacio de Gobierno y al Congreso del Estado, para pedir que la tarifa sea incrementada a 4 mil pesos.

Expuso que dicho recurso es un apoyo que solamente la gobernadora otorga, es decir, si quiere lo da.

Por ello, dijo que presentarán una petición al Congreso para que ese gasto o apoyo a las autoridades ejidales y municipales esté presupuestado.

“Ya no 2 mil pesos, sino que sea de 4 mil pesos, porque realmente 2 mil pesos no nos alcanzan para las gestiones que estamos haciendo, para venir a Campeche y cubrir esos gastos de gestoría, sobre todo porque a veces lo dan y a veces no lo dan. Entonces, ya tenemos la firma y sello de todos los comisarios para ir al Congreso y que se formalice”.

Velázquez González dijo también que acudirán a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario “para ver qué onda con los jagüeyes también y los caminos de acceso”.