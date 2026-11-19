San Francisco de Campeche.- Los problemas de la gente del campo no son nuevos y hasta ahora solo se han tenido negativas para apoyarlos realmente, lamentó el diputado priísta Miguel Ángel Pool Alpuche, quien recordó que, dentro de los mil millones de pesos aprobados al Gobierno del Estado en diciembre pasado, se contemplaron rubros relacionados con el campo, cuyos beneficios no han sido entregados este año.

El legislador recordó que hace un año, por estas mismas fechas, los campesinos protestaron y tomaron la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sader) ante la falta de un precio fijo y justo para su maíz, pues les pagaban muy barato. Aunque dentro del actual ejercicio fiscal quedó contemplada una partida para evitar el mismo problema y un recurso de garantía, todo indica que no se ha aplicado.

Pool Alpuche agregó que en la revisión del presupuesto 2027 preguntará qué ha pasado con ese tema y reiteró que, al igual que en otros sectores primordiales, los presupuestos para el campo, tanto federal como estatal, han ido a la baja.

“Se habla de presupuesto inclusivo o participativo, pero no basta con escuchar a los sectores afectados, porque cuando no se refleja una acción de querer ayudar a un sector dentro del presupuesto, evidencia desinterés de quienes hoy nos gobiernan”.