Guerrero Cándido Concepción, aspirante a la coordinación municipal de Morena en Xochistlahuaca, y el creador de contenido Tranquilino López Merino fueron asesinados a balazos la noche del pasado martes, alrededor de las 21:30 horas, en la región de la Costa Chica de Guerrero.

Las víctimas, que viajaban en un vehículo, fueron interceptadas por sujetos armados cuando regresaban de una asamblea comunitaria en Arroyo Grande. El ataque ocurrió en Arroyo Zarco, entre Arroyo Grande y Junta de Arroyo Grande.

La alcaldesa María Rojas Pineda confirmó que Guerrero Cándido Concepción, también docente y conocido en redes sociales como “Comandante Tigre”, había manifestado públicamente su intención de contender por la coordinación municipal de Morena.

Tras el doble homicidio, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegaron operativos en la zona para localizar a los responsables.

Cabe señalar que el pasado 17 de octubre, Arturo Marín Acevedo, aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa y Soberanía Municipal de Morena en Cuajinicuilapa, también en Guerrero, fue ejecutado a tiros cuando circulaba por la cabecera municipal. Su esposa resultó herida.