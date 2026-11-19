—“Si se quiere, que se vuelva a auditar para recuperar la credibilidad en el INE”.

Durante una conferencia conjunta con José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que nunca habían enfrentado un escándalo de corrupción de la magnitud del que involucra a Guadalupe Taddei.

Nunca, aseveró, se demostró una colusión con proveedores como parece haber ocurrido, ni tampoco se presentó un conflicto de intereses como el que al parecer ocurrió.

Lorenzo Córdova también rechazó los intentos de la 4T de responsabilizar a las administraciones anteriores, al retar: “Lo demás ha sido auditado y si se quiere volver a auditar, que se vuelva a auditar”.

Además, advirtió sobre el daño institucional, ya que la confianza ciudadana en el INE cayó a menos de la mitad de la que tenía hace 3 años, de acuerdo con una publicación de El Universal que citó, ante lo cual exigió investigar las redes de corrupción y establecer responsabilidades para recuperar o reconstruir la credibilidad del Instituto.

El analista político Juan Ortiz sentenció que todo esto se da “mientras Morena sigue buscando responsables en el pasado por los escándalos de Taddei”.