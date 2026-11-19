Ante la falta de medicamentos, las dificultades para conseguir consultas y las deficiencias en los servicios de salud, jubilados de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con sede en Ciudad del Carmen, realizaron una marcha en Mérida, Yucatán, para exigir a Petróleos Mexicanos (Pemex) el cumplimiento de sus derechos laborales en materia de atención médica.

Portando pancartas con leyendas como “Nuestras vidas dependen de la receta, no de su burocracia”, “¡Con la salud no se juega!”, “¡Pemex, cumple ya!” y “¡No somos números, somos vidas!”, los carmelitas reclamaron una respuesta efectiva de la petrolera ante las necesidades de quienes dedicaron décadas de trabajo a la industria.

Recalcaron que su inconformidad obedece a las condiciones en las que reciben los servicios médicos, situación que afecta su bienestar y el de sus familias, sobre todo cuando requieren medicamentos, consultas especializadas o tratamientos oportunos.

Los extrabajadores petroleros señalaron que las deficiencias en la atención médica se han convertido en una preocupación constante, debido a que muchos dependen de tratamientos y consultas periódicas para atender diversos padecimientos.

Asimismo, consideraron injusto que, después de años de servicio, tengan que enfrentar obstáculos para acceder a las prestaciones médicas, las cuales forman parte de sus derechos como trabajadores retirados.

Los integrantes de la Sección 47 de Ciudad del Carmen insistieron en que sus demandas no buscan privilegios, sino el cumplimiento de las obligaciones que Pemex mantiene con su personal jubilado.

La protesta transcurrió de manera pacífica y estuvo dirigida a las autoridades de la empresa productiva del Estado, a quienes solicitaron garantizar el suministro de medicamentos, mejorar los servicios hospitalarios y brindar atención médica digna y oportuna.

Con esta movilización en la capital yucateca, los jubilados petroleros de Ciudad del Carmen hicieron visible una problemática que, aseguran, continúa sin resolverse y que requiere medidas concretas por parte de Pemex para evitar que las deficiencias médicas sigan afectando a quienes durante años formaron parte de su plantilla laboral.