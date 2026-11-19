—La dependencia presume 40.9 millones de vacunas aplicadas, pero reconoce que la cobertura apenas alcanza el 90%.

Después de que México perdió el reconocimiento como país libre de transmisión autóctona del sarampión, la Secretaría de Salud (SSA) salió en defensa de su estrategia sanitaria y aseguró que la decisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no significa una emergencia ni un aumento descontrolado de contagios. En una tarjeta informativa emitida este 18 de noviembre, la dependencia federal presumió la aplicación de 40.9 millones de vacunas entre 2025 y 2026, aunque reconoció que la cobertura poblacional apenas alcanza el 90%, por debajo del 95% recomendado para prevenir la transmisión. También destacó que 12 estados acumulan al menos tres meses sin casos y que Chiapas concentra 12 de los 14 casos activos del país.

Pese a la defensa de sus resultados, la propia SSA reconoció que todavía falta para controlar el brote, pues anunció un Plan de Respuesta Rápida de 90 días, con cercos vacunales, búsqueda de casos casa por casa y vigilancia epidemiológica. Aseguró que cuenta con casi 11 millones de dosis disponibles y más de 21 mil puestos de vacunación; sin embargo, su meta es interrumpir la transmisión hasta 2027 y posteriormente acreditar al menos 12 meses consecutivos sin contagios autóctonos para solicitar la recuperación de la certificación internacional. Así, mientras la dependencia descarta una emergencia sanitaria, México permanece sin el reconocimiento que había conseguido mantener frente a esta enfermedad prevenible mediante vacunación.