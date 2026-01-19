SHEINBAUM CONDICIONA PROGRAMAS SOCIALES Y LLAMA A DEFENDER LA 4T: SAN MARTÍN

La crítica surge tras una declaración de la mandataria en la que afirmó que “el pueblo tiene que seguir activo” para evitar que lleguen nuevos gobernantes, lo que fue señalado como una forma de presión política hacia los beneficiarios.

De acuerdo con el comunicador, este tipo de mensajes constituye propaganda política durante la entrega de apoyos sociales y violaría el artículo 134 de la Constitución, así como la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que prohíbe condicionar programas públicos con fines electorales y contempla sanciones de prisión.

López San Martín cuestionó quién podría sancionar este tipo de conductas, al señalar que las instituciones encargadas de hacerlo se encuentran bajo control del mismo poder político.