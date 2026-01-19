“NADIE LES CREE”, DICEN USUARIOS TRAS COMUNICADO DE LAYDA QUE NIEGA INTERVENCIÓN EN LA UAC

“¿Quién les cree?”, “Nadie les cree”, “A otro perro con ese hueso”, “Asco de gobierno”, “Saquen las manos”, “Corriendo lo van a admitir”. Así reaccionaron usuarios de las redes sociales tras la publicación difundida por el Gobierno del Estado de Campeche, en la que asegura no ha intervenido en los procesos internos de la Universidad Autónoma de Campeche ni en las decisiones de sus órganos de gobierno.

Otros comentarios acusaron de presión social y cuestionaron el estado de derecho, con expresiones como: “La presión social se ha dado para que saquen un comunicado”, “En Campeche solo hay un poder absoluto, no existen los tres poderes que marca la Constitución”.

También hubo respuestas marcadas por el sarcasmo y la burla directa, con risas prolongadas, memes y frases como: “¿Tú les crees? Yo tampoco”, “Ni ustedes mismos se la creen, piensan que el pueblo sigue igual de ignorante”.

Las capturas corresponden a comentarios generados directamente en la publicación oficial sobre la UAC, los cuales fueron eliminados tras transcurrir las horas de la publicación para no evidenciar el clima de rechazo e incredulidad frente al mensaje institucional.