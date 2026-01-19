“EL REGISTRO OBLIGATORIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS NO DA GARANTÍAS A LA SEGURIDAD DE LOS DATOS”: RODRÍGUEZ PLASENCIA

La implementación del registro obligatorio de líneas telefónicas genera preocupación entre la ciudadanía, al considerar que no existen garantías suficientes para proteger los datos personales ni la privacidad. Jesús Rodríguez Placenta, presidente del comité vecinal del fraccionamiento Puesta del Sol, señaló que este tipo de medidas representa una intromisión legal y constitucional, al concentrar información sensible en sistemas que han demostrado ser vulnerables.

Indicó que, pese a que los ciudadanos ya se encuentran inscritos en distintos padrones oficiales, persisten casos de hackeos, intervenciones y filtraciones, incluso en instancias gubernamentales. Ante este escenario, afirmó que se registran protestas en diversos puntos y que algunas personas analizan promover amparos como alternativa legal. Añadió que el registro de líneas telefónicas no resuelve los problemas de inseguridad ni garantiza el combate a la delincuencia, ya que los hechos demuestran que la información puede quedar expuesta y en manos de grupos delictivos, lo que mantiene a la población en desconfianza e incertidumbre.