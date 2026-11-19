Después del ataque armado que sembró el terror entre vecinos de Villas de Santa Ana, en Ciudad del Carmen, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) se limitó a confirmar, mediante un breve comunicado, que un hombre fue localizado sin vida sobre la vía pública, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego.

La dependencia encabezada por Marcela Muñoz Martínez precisó que los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la calle Santo Domingo, en el cruce con las avenidas Central y Periférica, donde elementos policiacos acudieron después de recibir una alerta a través del C5.

Sin embargo, el informe oficial no reveló la identidad de la víctima, las circunstancias del ataque ni proporcionó información sobre posibles responsables o personas detenidas.

La SPSC únicamente señaló que dio parte a la Fiscalía General del Estado de Campeche para iniciar las investigaciones correspondientes, sin ofrecer mayores detalles sobre las acciones de seguridad implementadas tras el crimen.