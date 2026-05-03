MARIELA SÁNCHEZ ELIMINA FERIA TAURINA DEL PROGRAMA DE LA FERIA DE MAYO TENABO 2026

La alcaldesa Mariela Sánchez Espinoza dejó fuera del programa general de la Feria de Mayo 2026 a la tradicional feria taurina y a la participación de los palqueros, lo que ha generado inconformidad en distintos sectores del municipio. Por segundo año consecutivo, estas actividades no forman parte oficial de los festejos en honor al Gran Poder de Dios, en medio de una evidente ruptura entre la autoridad municipal y la Asociación de Palqueros “Jorge Muñoz Icthe”.

A través de redes sociales, los palqueros informaron que mantendrán sus actividades de manera independiente, incluida la imposición de banda de su embajadora Ana Ángela Ramírez Centurión, programada para el 6 de mayo a las 19:00 horas en el atrio de la iglesia, evento que no aparece en el programa oficial. También señalaron que no se incluyó ninguna de sus actividades, a diferencia de otras representantes como la reina y la embajadora de la sociedad ganadera.

La exclusión ha provocado críticas entre habitantes de Tenabo, quienes consideran que la decisión genera división y afecta tradiciones arraigadas en el municipio. Pese a no figurar en el programa oficial, los palqueros convocaron a la población a asistir a las corridas de toros que se realizarán del 14 al 17 de mayo, a partir de las 18:00 horas, en el ruedo taurino de Xcoloxché.