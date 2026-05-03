INCENDIO EN GASOLINERA DESATA CAOS Y DEJA TRABAJADOR GRAVEMENTE QUEMADO

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada en una gasolinera ubicada en la avenida Maestros Campechanos y José López Portillo, frente a la conocida “bola de queso”, tras el incendio en una zona de almacenamiento de combustible. El siniestro ocurrió mientras empleados realizaban labores de mantenimiento en el área de descarga, cuando una chispa habría provocado el fuego, lo que generó momentos de tensión en el sitio.

Los trabajadores activaron de inmediato los protocolos de seguridad y utilizaron extinguidores industriales, logrando controlar la situación. Durante el incidente, un empleado sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fue atendido por paramédicos de la y trasladado a un hospital. Posteriormente, personal de Protección Civil clausuró el área afectada mientras se realiza la evaluación correspondiente.