jueves, agosto 28, 2025
HOMICIDIO EN XMABÉN SERÍA AJUSTE DE CUENTAS: LIZ HERNÁNDEZ

San Francisco de Campeche.- Al asegurar que el caso ya está en manos de la Fiscalía, la secretaria de Gobierno, Liz Hernández Romero, reveló que la línea de investigación del homicidio ocurrido en la comunidad de Xmabén, en el Municipio de Hopelchén, “apunta a un ajuste de cuentas, como ha pasado en muchos casos”.


Recalcó que el blindaje del Estado se mantiene, y que el problema de la delincuencia organizada en Tabasco nos está afectando.

