POR LA CRISIS ECONÓMICA CONTINÚA EL CIERRE DE RESTAURANTES, ALERTAN

Gabriela Cruz Damas, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Carmen, advirtió que la crisis económica que atraviesa la Isla ha provocado el cierre constante de restaurantes o negocios de comida, lo que en muchos casos ha derivado en la incursión de empresarios en la informalidad para sobrevivir.



La dirigente reconoció que esta tendencia impacta negativamente en los negocios formales, pues la competencia desleal repercute en precios, costos operativos y pérdida de empleos. “Cuando un negocio cierra y se convierte en informal, no sólo deja de pagar impuestos o renta, también reduce personal, lo que aumenta la inseguridad y la incertidumbre social”, alertó.



Cruz Damas señaló que el principal obstáculo para los restauranteros son las rentas elevadas —infladas por el efecto del sector petrolero— y los pagos de luz, agua, telefonía e impuestos. La falta de constancia en las ventas, con días buenos y otros muy bajos, genera una incertidumbre que impide planear a futuro.



La presidenta de la Canirac fue contundente: “No es buen momento para emprender un negocio de alimentos ni de ningún tipo si implica invertir fuerte en renta o remodelación”, aunque quienes tienen espacios propios aún pueden encontrar oportunidades en la Isla, la cual “siempre ha tenido actividad económica para todos los giros”.

Por último, expuso que aunque en los últimos meses se han más de una decena de restaurantes cerrados, los afiliados a la Canirac han logrado mantenerse abiertos, pese a la baja en ventas, gracias a la disciplina en el control de gastos y la contratación de personal eventual para temporadas altas.