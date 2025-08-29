viernes, agosto 29, 2025
DESINTERÉS DEL ESTADO EN ESCUCHAR A LA CIUDADANÍA PARA MEJORAR SERVICIOS COMO EL TRANSPORTE URBANO, DENUNCIAN

🔘 Pidieron información sobre el Ko’ox para hacer contrapropuesta para zonas con afectaciones, pero no ha habido respuesta

El colectivo Campeche por las 40 horas denunció que pese a solicitar información para elaborar una contrapropuesta respecto a las zonas afectadas por el proyecto Ko’ox, hasta ahora no ha recibido respuesta de las autoridades (Transparencia y Sedumop).

Este tipo de omisiones, aseveró a través de un pronunciamiento, refleja una práctica constante en la entidad, donde la participación ciudadana es ignorada o respondida con silencio, ataques o, en el mejor de los casos, con desinterés del Estado.
“Las decisiones sobre la ciudad se toman desde un escritorio, o peor aún, desde la comodidad de una casa en el Country Club o de un departamento en la Ciudad de México, sin escuchar a quienes realmente la habitan”.

El colectivo enfatizó que los verdaderos conocedores de la dinámica urbana son quienes caminan, manejan y viven diariamente en la ciudad, por lo cual exige que sus voces sean tomadas en cuenta en la planeación de proyectos.
Hay canales y marcos legales que obligan al Estado a escuchar a la ciudadanía, lamentablemente en la práctica prevalecen las simulaciones de participación social.

