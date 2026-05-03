domingo, mayo 3, 2026
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ALERTA EN CAMPECHE POR CALOR EXTREMO: PIDEN EVITAR EL SOL ENTRE 11 DE LA MAÑANA Y 3 DE LA TARDE

Ante temperaturas que superan los 40 grados centígrados, la Dirección de Proximidad y Protección Civil de la Alcaldía de Campeche llamó a la población a evitar la exposición directa al sol entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. La directora Guadalupe Rodríguez Chávez advirtió que el riesgo de deshidratación y golpes de calor se incrementa en estas condiciones, especialmente en adultos mayores y menores de cinco años, por lo que recomendó mantenerse hidratado, usar protector solar y vestir ropa ligera.

La funcionaria también exhortó a revisar las instalaciones eléctricas en los hogares para prevenir incendios, así como a cuidar a las mascotas proporcionándoles agua fresca y evitando paseos en horas de alta temperatura. Finalmente, pidió a productores agropecuarios, milperos y trabajadores expuestos al sol extremar precauciones, mientras que a los empleadores les solicitó otorgar tiempos adecuados para descanso e hidratación.

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