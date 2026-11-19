Una intensa movilización de elementos policiacos se registró en el fraccionamiento Villas de Santa Ana, luego de que vecinos alertaran sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en la calle Santo Domingo, donde un hombre quedó tendido tras sufrir un presunto ataque armado.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona escucharon al menos diez disparos, lo que provocó alarma entre las familias del sector y motivó la presencia de las corporaciones de seguridad.

En el lugar fue localizado un hombre con aparentes impactos de bala en el pecho y abdomen, quien presuntamente perdió la vida a consecuencia de las heridas. Sin embargo, su fallecimiento todavía no ha sido confirmado oficialmente. A un costado de la víctima se encontraba una motocicleta de color rojo, aunque hasta el momento se desconoce si pertenecía al hombre atacado o si tiene alguna relación con los hechos.

Elementos de las policías Municipal y Estatal acudieron al sitio y establecieron un perímetro de seguridad para evitar el acceso de personas ajenas a la zona y preservar los posibles indicios de la agresión. Hasta ahora se desconoce la identidad del hombre, así como las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y el paradero de los responsables. Se espera que las autoridades ministeriales realicen las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.