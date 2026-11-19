-Unas 300 personas foráneas ocupan actualmente 300 hectáreas en la laguna de Chuncopó y 2 zonas más, y han sido denunciadas

El comisario ejidal de Hecelchakán, Jorge Moisés Ehuán Dzul, acudió a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para urgir la intervención de las autoridades federales y estatales, ante la alarmante invasión de tierras en el polígono de la Reserva de la Biosfera de Balam-Kú, que es área natural protegida perteneciente a su ejido que, advirtió, podría desaparecer si no se actúa para desalojar a los invasores.

Expuso que aproximadamente 300 personas —originarias de otras entidades del país y con antecedentes de ocupaciones irregulares en puntos como Pomuch, Champotón y Bolonchén—, han tomado posesión de cerca de 300 hectáreas en el área conocida como la laguna Chuncopó, además de San Joaquín y otra comunidad, y cada día llegan más.

Ehuán Dzul señaló que cuentan con evidencia en video donde se constata el desmonte acelerado de árboles centenarios para la elaboración clandestina de carbón, lo que les afecta muchísimo.

Detalló que los invasores pretenden fraccionar el área protegida en lotes de hasta 50 hectáreas por persona, e incluso tienen informes de que han solicitado apoyo para una escuela, lo que dificultaría más proceder en contra de ellos mediante el desalojo.

Asimismo, advirtió que los ejidatarios tienen impedido el acceso a sus propias tierras mientras no haya desalojo, lo que pone en riesgo uno de los últimos pulmones forestales de Campeche, junto con las zonas de Candelaria y Xpujil.

Ehuán Dzul indicó que ya se interpuso una denuncia formal en el Municipio de Escárcega, donde aportó nombres de los líderes detrás de la ocupación, pero lamentó que a una semana de haberse manifestado, las acciones se han limitado al seguimiento administrativo sin que exista aún un operativo de desalojo, mientras que cada día siguen ingresando más personas al predio.