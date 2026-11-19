La venta de perros, gatos y otros animales domésticos a través de Facebook y demás plataformas digitales quedará prohibida en Campeche, tras la aprobación de reformas a la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales por parte del Congreso del Estado.

La iniciativa, presentada por la diputada del Partido del Trabajo, Abigaíl Gutiérrez Morales, busca frenar el comercio clandestino de mascotas y evitar que sean reproducidas y comercializadas en condiciones que pongan en riesgo su salud y bienestar.

Con las modificaciones legales, quienes se dediquen a la comercialización de animales deberán acreditar su procedencia legal, identificar a los responsables de su crianza y proporcionar información sobre sus antecedentes médicos, además de presentar comprobantes de vacunación, desparasitación y certificados veterinarios cuando corresponda.

Las reformas también contemplan una mayor vigilancia de criaderos clandestinos y facultan a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana para colaborar, a petición de las autoridades competentes, en el monitoreo de redes sociales y plataformas digitales ante posibles denuncias.

La prohibición contempla excepciones específicas para determinadas operaciones con animales de granja, mientras que las nuevas disposiciones buscan combatir las prácticas de comercialización que vulneran el bienestar animal.