DESDE EL DOMINGO NO FUNCIONAN LOS ELEVADORES DEL IMSS DEL CENTRO EN LA CAPITAL CAMPECHANA, DENUNCIAN

San Francisco de Campeche.- Para perjuicio de derechohabientes y trabajadores del Hospital General de Zona 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Centro, en la capital del Estado, sus dos elevadores dejaron de funcionar desde el pasado domingo y hasta la tarde de hoy lunes seguían en “mantenimiento preventivo”, según el cartelón de aviso.



Los perjuicios a los derechohabientes son continuos, pues apenas el domingo se reportó el desplome de una parte del techo del área de Urgencias, y eso que hace poco tiempo el edificio tuvo rehabilitación integral a la cual destinaron cientos de millones de pesos, lo que dejó al descubierto la mala calidad de la obra.



Ahora son los elevadores, ante lo cual pacientes y familiares hacen un llamado a la administración a tomar cartas en el asunto y solventar los desperfectos que les causan perjuicios.